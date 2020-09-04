В Украине хотят страховать учителей и учеников от COVID-19

Для учителей и учеников украинских школ хотят ввести медицинскую специальную страховку от заболевания COVID-19. Сейчас изучаются возможности страховых компаний из первой семерки. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«Идет диалог. Надеюсь, что в ближайшее время выйдем на какой-то меморандум по сотрудничеству», — заявил Шкарлет в эфире программы «Право на владу».

По данным Минобразования, в Украине насчитывается 70 тысяч учителей пенсионного возраста. Согласно классификации ВОЗ, эти педагогические работники — в группе риска по заражению коронавирусом.

Напомним, ранее в Кабмине распорядились с 7 сентября начать проверки школ во всех регионах. В каждой области необходимо проверить не менее пяти учебных заведений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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