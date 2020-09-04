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Украина

В Симферополе из-за отключения подачи воды начались прорывы на трубах

11:15 4 сентября 2020
Нет воды

В Симферополе, где оккупационные власти ввели подачу воды по графику, за несколько дней произошло порядка сорока аварий на трубопроводах.

Как сообщают «Крым.Реалии», на предприятии «Вода Крыма» заявили, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока город не вернется к круглосуточной подаче воды жителям Симферополя.

В частности, на утро 31 августа было зафиксировано 32 порыва труб, а в течение дня — еще шесть. В «Воде Крыма» утверждают, что запасов воды, с учетом ее подачи по графику, в Симферополе осталось на два месяца.

Тем временем в соцсетях сообщают, что неизвестные повредили большие емкости для воды, которые местные «власти» начали устанавливать во дворах домов симферопольцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в компании «Вода Крыма» заявили, что в Симферополе «технологически невозможно» сохранить круглосуточное водоснабжение социальных объектов.

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