В сеть выложили документы, свидетельствующие о том, что к срыву операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков, привела утечка информации в Украине.

Соответствующие документы обнародовал народный депутат Украины Владимир Арьев. «Есть письмо начальника 5 управления СБУ, департамент контрразведки, датированный 13 июля 2020 года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления, что в рамках уголовного дела, которое расследуется с мая 2014 года, в 2019−20 годах установлено формирование нового незаконного вооруженного формирования на территории России, которое осуществляет „Сергей Петрович“. На самом деле он — украинский оперативник, установивший анкетные данные и опросивший 40 человек, готовых якобы к отправке в Венесуэлу и Сирию, и взявший у них свидетельства о преступлениях в Украине», — пишет нардеп на своей страничке в соцсетях.

По его словам, среди наемников, в частности, фигурировал боевик, находившийся в диверсионной группе, причастной к авиакатастрофе украинского Ил-76 с десантниками в районе Луганского аэропорта.

«У меня есть полный пакет документов по всем „вагнеровцам“, задокументированных украинскими спецслужбами. Протоколы расшифровок разговоров вербовщика с „вагнеровцами“, подписанные старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и подписанные ответственным лицом Офиса генерального прокурора…», — пишет Арьев и добавляет: «Это не были уличные бойцы для „дестабилизации Беларуси“. Как свидетельствуют данные, это были операторы переносных зенитно-ракетных комплексов и другие военные специальности, не связанные с возможными уличными столкновениями. Итак, их целью была явно не Беларусь».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родственники погибших на Донбассе бойцов потребовали от парламента создать следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

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