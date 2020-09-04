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Украина

Впервые за время президентства антирейтинг Зеленского превысил его рейтинг

12:53 4 сентября 2020
зеленский

Новый политический сезон 2020 года начался со стремительного падения доверия граждан к власти. В первую очередь тенденция проявилась в отношении к президенту Владимиру Зеленскому. Согласно последним соцопросам Центра Разумкова и Фонда «Демократические инициативы», главе государства сейчас не доверяют 49% (20,1% опрошенных не доверяют вообще, 28,9% - в некоторой мере).

Социологи обращают внимание, что антирейтинг Зеленского вырос, и не доверяющих президенту впервые с момента выборов стало больше, чем доверяющих. Из 44,4% верящих Зеленскому только 9,9% доверяют полностью, 34,5% - скорее доверяют.

При этом в общественном сознании Зеленский все еще стоит особняком от государственной власти. Опрошенные, по всей видимости, не считают президента частью государственного аппарата. Если баланс доверия-недоверия к Зеленскому пока составляет скромные «минус 4,6», то антирейтинг государственных чиновников в целом ушел на дно до отметки «минус 63,0».

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 года. Вопросы задавились методом «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошены 2022 человека во всех регионах за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, социолог Владимир Паниотто считает, что избиратели Зеленского разочарованы продолжением проевропейского курса страны. А в «Слуге народа» уверены, что отток сторонников случился, поскольку граждане не готовы ждать позитивов больше года.

Фото president.gov.ua

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