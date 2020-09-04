Три страны открыли границы для украинцев: куда поехать в сентябре

Список стран, где несмотря на эпидемию коронавируса ждут украинских туристов, расширился до 48. По состоянию на 4 сентября границы открыли еще три государства — Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Болгария также заявила о готовности принимать гостей из Украины. Еще на месяц — до 30 сентября — украинцам разрешено приезжать без ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, Украина со своей стороны закрыла въезд для иностранцев до 28 сентября. Исключение сделано для путешествующих транзитом, перевозчиков, дипломатов, обладателей вида на жительство и беженцев, а также нескольких других категорий.



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