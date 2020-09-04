Синоптик рассказала, где в выходные в Украине потеплеет

В выходные дни, 5 и 6 сентября, после небольшого похолодания температура воздуха в Украине вновь начнет подниматься.

«В течение субботы, 5 сентября, в большинстве областей градусы будут находиться в комфортных пределах: + 22 + 27 градусов. На востоке и юго-востоке, а также в Днепре и районах будет жарко — до +30 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье, 6 сентября, в большинстве областей станет теплее еще на 2−4 градуса, однако атмосферный фронт принесет в западные области Украины дожди с грозами — там ожидается похолодание до + 18 + 22 градусов.

Что касается осадков, то 5 сентября наибольшая вероятность ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами. На остальной территории в субботу серьезные осадки не ожидаются, отдельные «влажные точки» возможны в западных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях.

В Киеве на выходных потеплеет: в субботу — до +26 градусов, в воскресенье — до +28 градусов. Существенные дожди не ожидаются.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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