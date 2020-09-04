Фокина вызывают в Верховную Раду из-за его скандальных заявлений: что об этом известно

Заместитель руководителя украинской делегации на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин, ранее сделавший скандальное заявление о «всеобщей амнистии» и «особом статусе» для всего Донбасса, вызван на заседание парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщает народный депутат Украины Александр Качура. По его словам, встреча запланирована на 15 сентября в 15:15.

Нардепы хотят, в частности, обсудить с ним фразу: «Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса».

Напомним, что после скандала, разразившегося в ответ на озвученную Фокиным позицию, последний заявил, что его инициативы «должны привести к миру» и что в провластных структурах есть «засланные казачки».

Тем временем руководитель группы украинских переговорщиков и непосредственный начальник Фокина Леонид Кравчук заявлял, что его заместитель имеет право на свою позицию, однако не может ее обнародовать, если она противоречит украинскому законодательству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные Витольда Фокина внесены в базу «Миротворца» за «отрицание российской агрессии», «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также попытки легализации российско-террористических формирований.

Фото из Википедии, автор Anatoliy Pashko.

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