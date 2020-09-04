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Украина

Стратегические бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины: что происходит (фото)

15:12 4 сентября 2020
бомбардировщик сша В52

Над территорией Украины впервые за много лет замечены стратегические бомбардировщики США В52 Stratofortress. Эти боевые самолеты являются основой дальней авиации американских ВВС.

Как сообщает MilitaryAviation.in.UA, в Украину бомбардировщики зашли с территории Польши и пролетели над западными областями, а также сделали несколько кругов в районе Азовского моря.

полет

Прошлый раз бомбардировщики В52 Stratofortress украинцы могли наблюдать в Полтаве на военном аэродроме в сентябре 1994 года.

Появление боевой авиации США над Приазовьем военные эксперты связывают с готовящимися в России военными учениями «Кавказ-2020». Учения должны начаться 21 сентября и охватить в том числе оккупированный Крым.

Напомним, в 2019 году стало известно, что США наращивают в Европе группу стратегических бомбардировщиков. На базу Фэрфорд в Великобритании были переброшены B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Фото wikipedia.org

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