В Киеве из-за коронавируса две школы и 20 классов уже перевели на дистанционное обучение

В Киеве начало учебного года началось по расписанию в 427 школах из 428. 1 сентября в одном учебном заведении на Оболони образовательный процесс перевели в дистанционный режим из-за коронавируса, обнаруженного у педагогов. Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко в пятницу, 4 сентября, по этой причине уже две школы находятся на дистанционном обучении. Еще в 11 школах отправили на дистанционную учебу 20 классов, где выявили школьников с вирусом.

Также временно закрыли на карантин четыре детсада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Напомним, что школы продолжают работать по четко выписанному регламенту: отдельные входы для разных классов, длинные переменки, температурный скрининг. Классы на переменах проветривают, дезинфицируют помещения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» на время пандемии в школах поменяли систему питания.

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