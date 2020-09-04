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Украина

Дело об убийстве Шеремета: суд утвердил состав присяжных (список)

15:28 4 сентября 2020
Павел Шеремет

Шевченковский районный суд Киева отобрал кандидатов в присяжные по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета,

Как сообщает УНН, присяжных выбирали из семи кандидатов.

«Суд посовещавшись на месте пришел к следующим выводам: принял удовлетворить заявление о самоотводе Анны Чупиной … также удовлетворить заявленный отвод Инне Крамаренко… судом отказано в удовлетворении заявления об отводе Натали Глобе. Кроме того, в отношении Юрия Михайленко суд также пришел к выводу об отсутствии оснований для отвода», — заявила судья.

В результате остались пять кандидатов: Юрий Федоренко, Григорий Фирсов, Людмила Яковенко, Юрий Михайленко, Наталья Глоба. Из них автоматизированная система выберет трех основных присяжных, еще двое — будут запасными.

Следующее заседание Шевченковского районного суда Киева назначено на 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Минюст подтвердил экспертизы по делу Шеремета.

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