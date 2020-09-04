Попавший в "красную зону" Тернополь отказался вводить жесткий карантин

В Тернополе, который с 7 сентября останется в коронавирусной «красной зоне», не будут закрывать образовательные учреждения, а общественный транспорт будет работать в режиме спецрейсов.

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, у которого недавно диагностировали COVID-19.

Перед заседанием городского штаба по противодействию эпидемии Надал заявлял, что нельзя делить Украину на зоны: «Нельзя запрещать тернополянам или жителям других городов зарабатывать деньги для своей семьи. Да, нужно соблюдать противоэпидемиологических правил. Но город должен жить и работать! Это моя позиция».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе власти Тернополя уже отказывались ужесточать карантин — ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать осуществление регулярных пассажирских перевозок.

Аналогично поступали и в Черновцах, разрешив работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и садиков с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Фото со странички Сергея Надала в соцсетях.

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