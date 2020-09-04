У Лукашенко напрямую обвинили Украину в попытке "переворота" в Беларуси

Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин, ранее допускавший открытие огня военными по протестующим, обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в «подогревании деструктивных сил» в РБ.

Как сообщают в белорусском Минобороны, об этом Хренин заявил в Москве во время совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — утверждают в белорусском оборонном ведомстве и благодарят «военно-политическое руководство России и Китая» за «помощь Республике Беларусь в непростое для нее время».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе готовят санкционный список, куда включат людей из окружения Александра Лукашенко, однако он сам может в него не попасть.

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