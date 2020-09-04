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Украина

«Это наш единственный аргумент»: Сенцов и Балух рассказали, что думают о поставках воды в Крым

18:07 4 сентября 2020
Крым

Бывшие узники Кремля, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух заявили о невозможности возобновления поставок пресной воды в опустевшие водохранилища Крыма, до возвращения Украиной контроля над полуостровом. Об этом они рассказали изданию Крым.Реалии.

«Меня интересует главный вопрос, чтобы мы ни в коем случае не пустили туда воду. Это наш единственный рычаг, аргумент, которым мы еще можем бороться с оккупантами, и с каждым годом этот рычаг будет все более мощным и важным», — прокомментировал Олег Сенцов возможность подачи воды в Крым.

Украинский режиссер, отметил, что проблема воды в Крыму «постепенно будет становиться все более и более острой».

По словам Владимира Балуха, «крымчане с украинским сердцем не допускают и мысли, чтобы Украина возобновила подачу воды в Крым».

«Нужно было пройти много инстанций, чтобы пробить новую скважину. Многие скважины были затампонированые — разведанные, что там есть вода, но пользоваться ею было запрещено из соображений баланса», — рассказал Балух о ситуации с водой на полуострове до оккупации.

Он утверждает, что в первые годы после аннексии полуострова российские власти Крыма «опустошали подземные запасы и просто выпускали воду в воздух».

«И такое отношение ко всему», — подвел итог Балух.

Ранее сообщалось, что отключение воды привело к порывам на трубах в Симферополе.

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