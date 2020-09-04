Россия согласилась на открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом, — Резников

На заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области — в «Счастье» и «Золотом».

Как сообщает УНН, на КПВВ планируют создать комфортные условия: патронатную службу, туалеты, комнату матери и ребенка, почтовые отделения.

«Мы в рамках Трехсторонней контактной группы согласовали с Российской Федерацией при поддержке модерации ОБСЕ открытие двух новых КПВВ с гуманитарной задачей в Луганской области. Это планово „Счастье“ и „Золотое“. Напомним, что в „Золотом“ инфраструктуру украинская сторона построила раньше. Сейчас мы занимаемся тем, что проводятся работы по разминированию в районе „Счастья“, и отрабатывается проект создать там контрольную зону, сервисную зону. Но при условии, что жители населенного пункта „Счастье“ не будут страдать», — заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ согласовали участки разминирования на Донбассе.

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