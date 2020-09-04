Власти Ивано-Франковска подали в суд на Кабмин и готовятся отменить коронавирусные ограничения (видео)

Власти Ивано-Франковска подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров Украины из-за внесения города в «красную» карантинную зону.

Как сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook, иск подан, так как Кабмин не пересмотрел решение, которым город внесли в «красную» карантинную зону. По его словам, к иску уже присоединились города Ивано-Франковской области, а также Тернополь.

Кроме того, Марцинкив заявил, что городская комиссия по ЧС примет решение об открытии детских садов и школ с 14 сентября, так как на этом настаивают депутаты горсовета. Мэр утверждает, что в Черновцах и Тернополе школы и детсады работают, несмотря на «красную» зону.

Напоминаем, в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 11 сентября.

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