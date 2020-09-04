27.56 / 27.79 32.39 / 32.86
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Власти Ивано-Франковска подали в суд на Кабмин и готовятся отменить коронавирусные ограничения (видео)

20:49 4 сентября 2020
Ивано-Франковск

Власти Ивано-Франковска подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров Украины из-за внесения города в «красную» карантинную зону.

Как сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook, иск подан, так как Кабмин не пересмотрел решение, которым город внесли в «красную» карантинную зону. По его словам, к иску уже присоединились города Ивано-Франковской области, а также Тернополь.

Кроме того, Марцинкив заявил, что городская комиссия по ЧС примет решение об открытии детских садов и школ с 14 сентября, так как на этом настаивают депутаты горсовета. Мэр утверждает, что в Черновцах и Тернополе школы и детсады работают, несмотря на «красную» зону.

Напоминаем, в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы до 11 сентября.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Компьютер

Это самообман: Гинзбург озвучил печальный прогноз по онлайн-курсам и дистанционному обучению

Алексей Навальный

Белорусская разведка опубликовала записи скандального разговора о якобы фальсификации дела об отравлении Навального

погода

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где еще задержится жара

Филарет

Патриарх Филарет заболел коронавирусом: первые подробности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер