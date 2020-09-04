«Укрзалізниця» отменила посадку пассажиров в Тернополе: опубликован список «запретных» поездов
Изменился порядок продажи билетов на ряд поездов, которые курсируют в «красных» зонах, введенных в Украине для борьбы с пандемией коронавируса.
Как сообщает в своем Telegram-канале компания «Укрзалізниця», восстановлена посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов. Временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь — разрешена только высадка.
Не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
- № 21/22 Харьков-Трускавец;
- № 12/11 Одесса — Львов;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 715/716 Киев — Львов.
«Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт „Укрзалізниці“ и получить 100% возмещения их стоимости», — говорится в сообщении.
Напоминаем, в поездах «Укрзалізниці» появились патрули военизированной охраны.3
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