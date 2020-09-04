«Укрзалізниця» отменила посадку пассажиров в Тернополе: опубликован список «запретных» поездов

Изменился порядок продажи билетов на ряд поездов, которые курсируют в «красных» зонах, введенных в Украине для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает в своем Telegram-канале компания «Укрзалізниця», восстановлена посадка и высадка пассажиров на станциях Острог и Радивилов. Временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь — разрешена только высадка.

Не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

№ 21/22 Харьков-Трускавец;

№ 12/11 Одесса — Львов;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 715/716 Киев — Львов.

«Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт „Укрзалізниці“ и получить 100% возмещения их стоимости», — говорится в сообщении.

Напоминаем, в поездах «Укрзалізниці» появились патрули военизированной охраны.

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