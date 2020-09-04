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Украина

Вакарчук, Порошенко, Чийгоз и другие: Россия обнародовала санкционные списки украинцев

23:30 4 сентября 2020
Порошенко смеется

В ответ на предложение Украины наказать санкциями Российскую Федерацию за отравление видного оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «новичок» страна-агрессор решила «сыграть на опережение» и обновила список лиц, к которым применяются ее «специальные экономические меры».

Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной в пятницу, 4 сентября, на российском портале правовой информации.

Согласно этому документу, под санкции РФ попали экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чигойз, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец и другие — всего в список добавили 41 человека.

Они составят компанию находившимся ранее в «черных списках» Арсену Авакову, Юлии Тимошенко, Александру Ярославскому, Дмитрию Ярошу и многим другим украинцам — всего более 300 физических и 68 юридических лиц из Украины.

Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы страны.

Как известно, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи «с недружественными действиями Украины» — так в РФ принято реагировать на любые действия политиков нашей страны, направленные против агрессии этого государства. Тогда в списке оказались 68 компаний и 322 физических лица.

В декабре прошлого года Россия обновила данный «черный список», а также расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ.

В то же время, как писали «ФАКТЫ» в ответ на агрессию Росси против Украины страны Запада каждые полгода продолжают экономические санкции в отношении РФ. Сейчас в ЕС всерьез обсуждают новый пакет антироссийских санкций, которыми хотят наказать Россию за кибератаку на Бундестаг в 2015 году, чего добивается Германия, и строительство моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Вероятно, это стало еще одной причиной «нервозности» Кремля и спешки, с которой подготовлено решение о «наказании» ряда известных украинцев.

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