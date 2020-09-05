Кравчук ответил на обвинения чиновников Лукашенко о подготовке Украиной "госпереворота" в Беларуси

Позиция украинской власти по ситуации в Беларуси вполне адекватна событиям, происходящим в этой стране, не несет никакой угрозы для ее суверенитета, и никаким образом не связана с «подогреванием деструктивных сил» в РБ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» сказал Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическая, и было мирное государство на границе с Украиной. Это наше желание. И мы будем делать все для этого. Поэтому я считаю, что сегодня деятельность украинской власти нужно оценивать, адекватной в сегодняшней ситуации», — сказал он.

Таким образом Леонид Макарович заочно ответил министру обороны Беларуси Виктору Хренину, который в Москве обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в «подогревании деструктивных сил» в РБ.

Своими откровениями Хренин, как известно, поделился во время совместного заседания министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Говоря о позиции Украины, Кравчук допустил, что позиция нашей страны может измениться под влиянием других факторов, таких как активное участие России в ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова помочь Беларуси в преодолении внутриполитического кризиса без ослабления ее суверенитета и независимости.

Также недавно Кулеба отреагировал на обвинения со стороны Беларуси в якобы вмешательстве Украины в ее внутренние дела и пригрозил «жесткими шагами».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще один «правдоруб» — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — заявил о нескольких сотнях экстремистов, которых якобы подготовили в Украине для организации акций протестов в Беларуси. По его словам, акции протеста организуются и финансируются с территории Украины, а участие в них принимают организации «Трезубец» Степана Бандеры, С-14, «Национальный корпус» и даже «Правый сектор».

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter