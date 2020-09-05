Шуфрич у Шустера порассуждал о "яйцах Лукашенко"

Находящийся более четверти века во главе Беларуси и попавший под санкции балтийских государств Александр Лукашенко является более стойким психологически человеком, чем его украинский экс-коллега Виктор Янукович, не пожелавший залить кровью свою страну и сбежавший на волне народных протестов в Россию.

Такое мнение в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» высказал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

При этом нардеп отметил, что не знает, как относиться к данному факту.

«Лукашенко очень непростой парень, вы прекрасно это понимаете, и мы это понимаем… Не знаю радоваться этому или горевать, но яйца у него посильнее, чем у Януковича. Тот сразу просто свалил», — отметил Шуфрич, комментируя протесты в Беларуси.

Примерно такое же заявление — о том, что после 26 лет президентства Александра Лукашенко «сместить диктатора» в Беларуси мирным путем будет очень сложно, говорил у Шустера и первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

«После 26-летней диктатуры сместить диктатора будет очень и очень сложно. Лукашенко так просто власть не отдаст. Поэтому я не думаю, что мирный процесс, который начался, он завершится мирно. Я не знаю, какие формы он примет, не хотелось бы крови, „майданов“… Но, к сожалению, революции проходят мирно очень редко», — заявил Кравчук.

Напомним, что в пятницу, 4 сентября, народные избранники устроили в Раде так называемый «День Беларуси»: развесили всюду бело-красно-белые флаги и заявили, что лидер соседней страны Александр Лукашенко — диктатор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в передаче «Право на владу» Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы вынудить Лукашенко передать власть другому человеку, нужно готовиться к серьезному и длительному давлению на него. По его словам, Лукашенко «другой жизни не знает» и «власти просто так не отдаст».

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