Шмыгаль рассказал, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию в Украине

Запланированный в 2021 году рост минимальной зарплаты до 6500 грн не приведет к инфляции в стране и значительному росту цен.

Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил в пятницу, 4 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это обоснованные расчеты, они не повлияют на разгон инфляции. На самом деле, эти два этапа повышения минимальной зарплаты могут повлиять на инфляцию до 1%. Сейчас у нас дефляция, когда у нас -0,2 и -0,4% инфляция. Во время экономического кризиса дефляционные процессы являются очень негативным показателем, так что естественная инфляция должна быть, это будет содействовать развитию экономики во время кризисных явлений», — сказал премьер.

Топ-чиновник добавил, что незначительная инфляция от роста «минималки» позитивно повлияет на экономическое развитие.

«Потому рост минимальной заработной платы приведет к очень незначительной инфляции, которая очень позитивно повлияет на экономическое развитие, на развитие потребления, на разогрев экономики», — сказал Шмыгаль.

Как известно, Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября. В 2021 году минимальную зарплату планируют повысить до 6500 грн в два этапа.

Также во время эфира премьер коснулся темы курса национальной валюты и заявил, что не видит сегодня оснований для резкого изменения курса, он будет стабилен до конца года в пределах 27−28 грн/долл.

«До конца года у нас остается еще оплатить по долгам около 46 млрд грн эквивалент в валюте — это уже не критичные платежи для бюджета. Я уверен, что они не влияют на колебания курса, мы это просчитали с Национальным банком, с Министерством финансов, поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса, у нас все в порядке… Курс будет стабилен в пределах 27−28 грн/долл», — поделился мнением Шмыгаль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил в программе «Право на владу», что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

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