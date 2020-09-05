Полет в пятницу, 4 сентября, стратегических бомбардировщиков США В-52 в небе над Украиной, а также их приближение к побережью Черного моря у админграницы со временно оккупированным Крымом преследовал две цели.

Об этом говорится в сообщении на сайте United States European Command.

Одной из целей была интеграция с украинскими истребителями.

«Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины», — сказано в сообщении.

Второй целью полета группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H стало желание «показать возможности по сдерживанию России».

Напомним, что военных самолеты ВВС США Боинг B-52 Stratofortress вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании утром 4 сентября. Они пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространству. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Точный маршрут американских самолётов не сообщается.

В министерстве обороны России заявили, что «в целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства» в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты 8 самолётов — истребители Су-27 и Су-30. В сообщении подчёркивается, что границу России американские самолёты не нарушали — по всей видимости, речь идёт о том, что они не входили в воздушное пространство над аннексированным Крымом.

Отметим, что миссия B-52 — исключительно патрулирования. Она имеет плановый характер и осуществляется с целью достижения совместимости ВВС стран НАТО и партнеров. В командовании украинских Воздушных Сил ожидают, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем и будет только усиливаться.

Напомним, американские военные самолеты уже пролетали над Украиной в этом году. Так, пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетел с американской авиабазы ​​Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию европейских стран и 29 мая пересекла воздушное пространство Украины. Их сопровождение также осуществляли украинские истребители: пара Су-27 и пара МиГ-29.

Как известно, Боинг B-52 Stratofortress (стратосферная крепость) — американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он способен нести обычное, высокоточное и ядерное вооружение, лететь на высоте более 16 километров. Его боевой радиус превышает 7000 километров. Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, еще 9 находятся в резерве.

В 2019 году стало известно, что США наращивают в Европе группу стратегических бомбардировщиков. На базу Фэрфорд в Великобритании были переброшены B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появление боевой авиации США над Приазовьем военные эксперты связывают с готовящимися в России военными учениями «Кавказ-2020». Учения должны начаться 21 сентября и охватить в том числе оккупированный Крым.

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