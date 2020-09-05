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Украина

"Настоящее признание": стала известна реакция Вакарчука на российские санкции

3:50 5 сентября 2020
Вакарчук фото

Экс-глава партии «Голос» и народный депутат Святослав Вакарчук, против которого Кремль ввел санкции наряду с пятым президентом Петром Порошенко и еще четырьмя десятками украинцев, прокомментировал данное событие.

Свое мнение он решил высказать на странице в Facebook.

«Кремль ввел санкции против меня и партии „Голос“, которую я создал. Что можно сказать по этому поводу? — Слава Украине!», — написал Вакарчук.

Читатели певца и политика не стали писать банальные комментарии наподобие «не сдался без боя», а просто и по-хорошему порадовались за своего кумира, посчитав санкции «наградой» и «признанием» Кремлем заслуг Вячеслава в деле строительства Украины:

Напомним, правительство Российской Федерации расширило персональные санкции против Украины, в список попал 41 украинский политик. В частности, под санкции попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

О том, что Россия планирует расширить санкции против Украины стало известно еще в конце июля.

Отметим, впервые Россия ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе покинувший партию «Голос» Святослав Вакарчук порадовал поклонников новой песней. Группа «Океан Эльзы» выпустила сингл «Коли ми станем собою» из будущего альбома группы, над которым сейчас работают музыканты. Работа над песней затянулась из-за эпидемии коронавируса. Гитарную партию записывал клавишник Милош Елич, поскольку гитарист ОЭ застрял в США и работал с командой дистанционно. Свою партию он записывал на студии в Нью-Йорке. В записи также принял участие детский хор — это дети музыкантов группы и их друзей.

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