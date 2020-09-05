Стоит ждать падения, но не скоро: в Кабмине рассказали, какой будет цена на газ для украинцев

После повышения с начала сентября цен на газ для населения они будут в октябре колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров, но уже весной и летом после окончания отопительного сезона потребителям можно ждать резкого снижения стоимости голубого топлива.

Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. Мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение», — сказал он.

Премьер отметил, что сейчас в Украине самая низкая цена на газ за последние пять лет.

«Цена в августе была 3700 грн, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 грн за тысячу кубов, то есть это 4,2 гривны за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости», — подчеркнул Шмыгаль.

Такое положение, заверил премьер, сложилось благодаря тому, что теперь украинцы сами могут выбирать поставщика газа.

«Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше», — добавил премьер.

Напомним, глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах — более 24 млрд кубометров. Кроме того, руководитель Минэнерго Ольга Буславець подтвердила, что наша страна входит в сезон с высокими запасами топлива.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что цена газа для абонентов, для абонентов, избравших тариф «Годовой», повысится в период с 16 по 30 сентября до 5,24 гривен за кубический метр.

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