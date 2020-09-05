Новое обострение: МИД Украины рекомендовал венгерскому консулу уважать законы страны пребывания

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что считают недопустимым высказывание консула Генерального консульства закрывшей свои границы Венгрии о невозможности въезда на территорию Украины отдельных должностных лиц этой страны.

Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства на его официальном сайте.

«МИД с удивлением восприняло заявления о запрете на въезд государственному секретарю канцелярии премьер-министра Венгрии Яношу Потапе», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера.

«В этом контексте считаем недопустимыми высказывания консула Генерального консульства Венгрии в Ужгороде Ласло Кути на торжествах 3 сентября по случаю открытия отремонтированной средней школы № 10 имени Габора Дойки в городе Ужгород», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украино-венгерских отношений.

«Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы», — заявили украинские дипломаты.

«Мы с пониманием относимся к введенным Венгрией ограничениям в контексте противодействия пандемии коронавируса и ожидаем такого же уважения с венгерской стороны к решениям правительства Украины», — говорится в сообщении.

В связи с выше изложенным в МИД будет приглашен посол Венгрии в Украине.

Напомним, что отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вслед за Венгрией еще одна европейская страна ужесточила въезд иностранцев на свою территорию: теперь и Словакия требует от прибывающих из Украины заполнить формуляр на официальном сайте, созданном Мининформации.

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