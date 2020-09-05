"Есть чем ответить на "Крымнаш": Украина добилась важной дипломатической победы в ООН

В соответствии со стратегией деоккупации аннексированного Россией Крыма Украина не только создает специальную платформу для обсуждения данного вопроса, но и организует дискуссию о соблюдении прав человека на полуострове на всех доступных для этого дипломатических площадках, в том числе и в ООН.

Так, на днях украинским дипломатам удалось добиться того, что обсуждение ситуации с правами человека в Крыму включили в повестку дня 75-й сессии Генеральной ассамблее ООН, чему противилась Россия и ее сателлиты.

Об этом в своем Facebook сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

«Хорошая новость из Нью-Йорка! Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу», — написала Джапарова.

Также украинский дипломат указала, что делегации нашей страны есть чем ответить на утверждения о «нас там нет» и «Крымнаш».

Напомним, ранее в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов. Более того: в конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним эффективным методом возвращения Крыма Украине становится подача воды на оккупированный полуостров. И с каждым годом этот инструмент будет все более эффективным, уверены крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух.

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