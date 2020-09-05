На выходных Украину зальют дожди: что обещают синоптики

Непогода прогнозируется сразу в нескольких областях страны — дожди придут на смену сухим и жарким дням.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 5 сентября, дожди пройдут в Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также на юге страны. В других регионах прогнозируется облачная погода, без осадков. В Киеве ночью возможен небольшой дождь. На западе и севере будет сухо. Ночная температура воздуха составит от +13 до +17 градусов, днем воздух будет прогреваться до +26 градусов, а местами и до +28 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, дожди будут уже на северо-западе страны, в Крыму возможны грозы. На остальной территории прогнозируется сухая солнечная погода. Температура воздуха будет такой же, как в субботу.

Ранее был опубликован прогноз погоды на осень.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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