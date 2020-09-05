Не время и не место: глава СВР упрекнул журналистов за расследование сорванной операции по поимке «вагнеровцев»

Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк считает, что темы, касающиеся спецопераций украинских спецслужб, не должны обсуждаться публично.

Валерий Кондратюк пришел на шоу «Свобода слова с Савиком Шустером», где обсуждался возможный срыв операции против боевиков российской ЧВК Вагнера.

Глава Службы внешней разведки сказал, что дискуссия «несет смертельную опасность для сотрудников разведывательных органов и спецслужб, потому что любое неосторожное слово, сказанное в студии, сегодня может быть использовано нашим врагом».

Он отметил, что в других странах такие темы закрыты для дискуссий.

«Я лично, как профессионал, считаю, что публичное обсуждение деятельности спецслужб, разведывательных органов невозможно», — заявил Кондратюк.

Ранее сообщалось, что документ о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» опубликовал один из нардепов.

При этом из-за дела «вагнеровцев» журналиста Бутусова вызвали в прокуратуру.

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