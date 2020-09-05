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Украина

Не время и не место: глава СВР упрекнул журналистов за расследование сорванной операции по поимке «вагнеровцев»

8:01 5 сентября 2020
Валерий Кондратюк

Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк считает, что темы, касающиеся спецопераций украинских спецслужб, не должны обсуждаться публично.

Валерий Кондратюк пришел на шоу «Свобода слова с Савиком Шустером», где обсуждался возможный срыв операции против боевиков российской ЧВК Вагнера.

Глава Службы внешней разведки сказал, что дискуссия «несет смертельную опасность для сотрудников разведывательных органов и спецслужб, потому что любое неосторожное слово, сказанное в студии, сегодня может быть использовано нашим врагом».

Он отметил, что в других странах такие темы закрыты для дискуссий.

«Я лично, как профессионал, считаю, что публичное обсуждение деятельности спецслужб, разведывательных органов невозможно», — заявил Кондратюк.

Ранее сообщалось, что документ о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» опубликовал один из нардепов.

При этом из-за дела «вагнеровцев» журналиста Бутусова вызвали в прокуратуру.

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