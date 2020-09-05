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Украина

В Украине стартовала избирательная кампания-2020: что важно знать

8:32 5 сентября 2020
Выборы

В субботу, 5 сентября, в Украине начинается избирательный процесс по выборам в местные органы власти.

Как сообщает РБК-Украина, стартуют основные мероприятия ЦИК по подготовке к голосованию 25 октября.

Кандидаты смогут выдвигаться через 10 дней.

В течение следующих 50 дней до голосования должны быть реализованы основные этапы календарного плана выборов:

• представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций — до 6 сентября;
• выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты — 15−24 сентября;
• обнародование сведений о регистрации кандидатов — до 2 октября;
• начало предвыборной агитации — со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;
• отправка приглашений избирателям — до 15 октября;
• день голосования — 25 октября, с 08:00 до 20:00;
• оглашение результатов — 3−6 ноября.

Отмечается, что после вступления в силу нового Избирательного кодекса в 2020 году изменились правила избирательной кампании.

В бюллетенях будет указываться не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политической силы, за которых можно отдать голос.

Каждый избиратель получит 25 октября для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

Проголосовать на выборах можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо до 10 сентября обратиться, подав заявление онлайн в «Кабинете избирателя» на портале «Госреестр избирателей».

Ранее сообщалось, что стали известны условия проведения выборов в «красной» карантинной зоне.

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