Полиция признала законным бойкот карантина властями Черкасс

Полиция закрыла дело против городской власти Черкасс, ослабившей карантинные меры вопреки решению Кабмина.

Как сообщает РБК-Украина, дело закрыли, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе была под контролем.

По словам начальника сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк, полиция расследовала уголовное дело от 1 мая по признакам нарушения правил и норм для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний. Она отметила, что были допрошены представители городских властей, а также установлена информация о числе заболевших COVID-19 и о ситуации с заполненностью больниц в Черкассах.

По словам Вовк, с начала расследования и до сегодня заболеваемость в Черкассах не превышает норму, а регион находится в «зеленой зоне».

«Соответственно 29 августа было принято решение о закрытии уголовного производства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Ивано-Франковска будут судиться с Кабмином из-за внесения города в «красную» зону, а Тернополь отказался водить жесткий карантин.

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