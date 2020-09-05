27.57 / 27.85 32.35 / 32.93
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Полиция признала законным бойкот карантина властями Черкасс

9:08 5 сентября 2020
Карантин

Полиция закрыла дело против городской власти Черкасс, ослабившей карантинные меры вопреки решению Кабмина.

Как сообщает РБК-Украина, дело закрыли, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе была под контролем.

По словам начальника сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зои Вовк, полиция расследовала уголовное дело от 1 мая по признакам нарушения правил и норм для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний. Она отметила, что были допрошены представители городских властей, а также установлена информация о числе заболевших COVID-19 и о ситуации с заполненностью больниц в Черкассах.

По словам Вовк, с начала расследования и до сегодня заболеваемость в Черкассах не превышает норму, а регион находится в «зеленой зоне».

«Соответственно 29 августа было принято решение о закрытии уголовного производства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Ивано-Франковска будут судиться с Кабмином из-за внесения города в «красную» зону, а Тернополь отказался водить жесткий карантин.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Коронавирус

В Украине новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом, Харьковщина вышла на первое место

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Компьютер

Это самообман: Гинзбург озвучил печальный прогноз по онлайн-курсам и дистанционному обучению

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер