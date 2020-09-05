В Украине новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом, Харьковщина вышла на первое место

В Украине продолжается стремительное распространение коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие сутки подтвердили рекордные 2836 новых случаев коронавируса. Это следует из данных СНБОУ.

Так, новых заболевших значительно больше, чем выздоровевших. Выздоровело всего 1036 человек. Также 50 человек умерло.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области (380) и Киеве (315). В Тернопольской области выявили 226 новых случаев COVID-19, а в Одесской — 222.

Больше всего летальных случаев от COVID-19 за минувшие сутки произошло во Львовской области (6). По 5 больных умерло в Харьковкой, Киевской и Черниговской областях. По 4 — в Киеве, в Ивано-Франковской и Одесской областях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина находится на пороге роста заболеваний коронавирусом, и уже даже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце сентября в Украине будет по 3 тысячи новых заболевших коронавирусом ежедневно.

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