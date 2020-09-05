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Украина

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

13:44 5 сентября 2020
Прогноз погоды

В южных областях Украины 5 сентября ожидаются дожди с грозами, а на остальной территории Украины — без существенных осадков. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«В Украине сейчас — красивый циклон. Крутится на юге, так и наша южная часть сегодня услышит грозу и увидит дождь. На остальной территории — без существенных осадков. Завтра циклон покрутится дальше, оставив только в Приазовье локальные осадки. А вот к западной части Украины подойдет влажный атмосферный фронт — сейчас он еще в Германии. Остальная территория в воскресенье — сухая и солнечная», — пишет она.

Температура воздуха 6 сентября ожидается на уровне +24 +29 градусов, на юге до +30, местами в Луганской, Запорожской и западных областях Украины +22 +25 градусов.

«В Киеве воскресенье будет сухим и теплым, до +26 +28 градусов. Понедельник в столице — еще горячий, а во вторник похолодает», — написала синоптик.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что осень в 2020 году будет немного дождливой и дважды согреет «бабьим» летом.

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