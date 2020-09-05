Медики диагностировали воспаление легких у заболевшего коронавирусом Филарета: в каком состоянии патриарх

Состояние почетного патриарха ПЦУ Филарета, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь, удовлетворительное. О этом говорится в сообшении на его странице в Facebook.

«Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние прошения за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества», — сообщили на странице патриарха.

Как писали «ФАКТЫ», на днях коронавирус диагностировали у еще одного архиерея ПЦУ. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко сообщил, что ПЦР-тестирование подтвердило у него коронавирусную инфекцию.

В Украине за прошедшие сутки 4 сентября подтвердили рекордные 2836 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области (380) и Киеве (315).

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