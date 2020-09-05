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Украина

В ВСУ рассказали, как стратегические бомбардировщики США напугали россиян и как этим воспользовалась разведка НАТО (видео)

14:47 5 сентября 2020
Самолеты

Три стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов Америки В-52Н 4 сентября патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Такая формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В командовании отметили со ссылкой на военных экспертов, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО. Они получили всю небходимо информацию о ПВО вероятного противника.

Как писали «ФАКТЫ», полет стратегических бомбардировщиков США В-52 в небе над Украиной преследовал две цели. Первой целью были учения по интеграции с украинскими истребителями, а второй целью полета группы стало желание «показать возможности по сдерживанию России».

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В ВСУ рассказали, как стратегические бомбардировщики США напугали россиян и как этим воспользовалась разведка НАТО (видео)

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