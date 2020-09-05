Катастрофа рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года неслучайна, Россия готовилась к сбивания пассажирского самолета. Так считает американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших пассажиров сбитого «Боинга».

«Это было сделано намеренно с конкретным намерением — сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжения, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных „в отпуск“. Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридору, который используется для коммерческого авиасообщения — над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет», — сказал Скиннер в интервью «Укринформу».

Защитник считает, что целью РФ было обвинить в авиакатастрофе пассажирского самолета Украину и использовать это как повод ввести войска.

Кроме того, защитник отметил, что глядя на оружие, которое РФ отправляла в Украину, по его мнению, это свидетельствует о полноценной военной кампании с участием российской армии.

Напомним, с марта этого года Окружной суд Гааги рассматривает дело о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Были названы имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

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