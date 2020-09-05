В оккупированном Крыму, где остро стоит проблема водоснабжения, запасы водохранилищ за месяц уменьшились на 10 миллионов кубов, несмотря на обильные осадки на протяжении всего лета.

«По данным Госкомводхоза, общий объем 14 водохранилищ естественного стока в Крыму по состоянию на 1 сентября 2020 года составил чуть больше 46 миллионов кубометров», — пишет в Facebook журналист Заир Баккал.



По его информации, наименее наполненными на сегодняшний день являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища.



К началу сентября наполняемость всех четырех менее, чем на 20 процентов от проектного объема.



Баккал опубликовал фото Симферопольского водохранилища. Там, где воды уже нет больше полугода, выросла трава.

Напомним, крымчане Олег Сенцов и Владимир Балух заявили о невозможности возобновления поставок пресной воды в Крым до возвращения Украиной контроля над полуостровом.

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