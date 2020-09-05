Киев и 17 областей не соответствуют требованиям для смягчения карантина, — Минздрав

В Украине продолжается эпидемия коронавирусной болезни. 18 регионов, включая столицу, не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области. Показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Отметим, что для смягчения карантина регион должен соответствовать следующим критериям: количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней; уровень загруженности коек по всему региону не должен превышать 50%. Если уровень загруженности коек более 50%, то на территории всего региона устанавливается «оранжевый» уровень, если больше 75% - «красный».

Как писали «ФАКТЫ», власти Ивано-Франковска будут судиться с Кабмином из-за внесения города в «красную» зону, а власти Тернополя отказались вводить жесткий карантин.

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