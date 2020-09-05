Оккупанты в Крыму решили сэкономить на очистке воды: вот, что теперь течет из кранов (фото)

В оккупированном Симферополе, где воду в дома горожан подают по графику, а за несколько дней произошло порядка сорока аварий на трубопроводах, из кранов течет ржавая жидкость, совсем не напоминающая воду.



Об этом в Twitter пишет крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA и публикует фото.

«Тут граждан Украины оккупант вытравливает! Нарушая международные законы! Симферополь нау», — пишет блогер.





Иногда вместо коричневой или желтой жидкости из кранов течет черная.

Блогер пишет, что в Симферополе назревает «водно-ржавый майдан». Крымчане возмущаются отвратительным качеством воды, за которую приходится платить немалые деньги.

Напомним, Симферопольское водохранилище на начало сентября оказалось наполненным меньше, чем на 20 процентов от проектного объема. Оно обмелело и сильно заросло травой.

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