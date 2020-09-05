27.56 / 27.78 32.43 / 32.85
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оккупанты в Крыму решили сэкономить на очистке воды: вот, что теперь течет из кранов (фото)

19:54 5 сентября 2020
вода

В оккупированном Симферополе, где воду в дома горожан подают по графику, а за несколько дней произошло порядка сорока аварий на трубопроводах, из кранов течет ржавая жидкость, совсем не напоминающая воду.

Об этом в Twitter пишет крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA и публикует фото.

«Тут граждан Украины оккупант вытравливает! Нарушая международные законы! Симферополь нау», — пишет блогер.



Иногда вместо коричневой или желтой жидкости из кранов течет черная.

Блогер пишет, что в Симферополе назревает «водно-ржавый майдан». Крымчане возмущаются отвратительным качеством воды, за которую приходится платить немалые деньги.

Напомним, Симферопольское водохранилище на начало сентября оказалось наполненным меньше, чем на 20 процентов от проектного объема. Оно обмелело и сильно заросло травой.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулеба

Украина срочно созывает заседание ТКГ: что произошло

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

в парке

В семье, жившей в одесском парке, произошла трагедия: нашумевшая история получила печальное продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер