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Украина

Украина срочно созывает заседание ТКГ: что произошло

20:27 5 сентября 2020
Кулеба

После очередного заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором РФ устроила скандал, украинская сторона вынуждена инициировать внеочередное заседание ТКГ из-за действий так называемой «ДНР».

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в субботу, 5 сентября, в эфире телеканала «Прямой».

Как стало известно, главарь «ДНР» Пушилин написал в своем Telegram-канале, что дал приказ уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы. Украина якобы не выполнила обоснованные требования «ДНР» и не устранила нарушения.

Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в этом районе, пообещав сообщить координаты через СЦКК.

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — сказал Кулеба.

Напомним, 22 июля были согласованы дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Перемирие вступило в силу 27 июля.

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