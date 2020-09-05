На заявление главаря так называемой «ДНР» Пушилина о намерении уничтожить украинские инженерные сооружения в районе Шумов на Донетчине отреагировал командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Кравченко вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проверил район населенного пункта Шумы и заявил, что обвинение главаря «ДНР» не соответствует действительности.

В его сообщении, опубликованном на странице ООС, говорится, что с начала перемирия на Донбассе в этом районе с украинской стороны, как и со стороны боевиков, нарушений режима тишины не было.

Поэтому заявление Пушилина носит политический характер с целью сорвать договоренности по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями РФ по территории Украины, командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», — добавил генерал.

Главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов в Facebook более подробно объясняет, что собой представляют позиции, которые вызвали такой резонанс.

Село Шумы, состоящее из одной улицы, находится под Горловкой и контролируется украинскими военными.



«Пушилин говорит о позициях, которые находятся между Шумами и вот этими терриконами и башнями под Горловкой у меня на фото. Вот на фотографии я стою на улице Шумов, а за моей спиной, на терриконах и на двух башнях находится враг. В лесу между селом и терриконами — наши. Вот так на другом фото выглядят российские позиции, которые вплотную примыкают к Горловке», — пишет Бутусов.

Журналист уточняет, что российские оккупанты контролируют высоты, а украинцы контролируют «зеленку» — плотный лиственный лес в низине. У россиян удобные для обороны высоты, они сверху имеют отличный обзор, но плотная листва скрывает украинские позиции. Боевики боятся украинских морпехов, которые находятся довольно близко.



«Один рывок — и терриконы могут быть взяты штурмом, вот чего боится Пушилин. Горловка уязвима со многих направлений, противник опасается, что ВСУ имеет целый ряд удобных плацдармов для атаки, включая Шумы», — отмечает Бутусов.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что экстренное заседание политической подгруппы ТКГ, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе должно быть самым важным для всех сторон.

Первый президент считает, что заявление Пушилина является ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе и снова разжечь боевые действия, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня.

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