СМИ сообщили о смерти прокурора Хмельницкой области от коронавируса

В субботу, 5 сентября, от коронавирусной инфекции скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин.

Неделю назад чиновника с диагнозом COVID-19 поместили в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.

При поступлении его состояние медики оценивали как средней тяжести. У чиновника была повышенная температура и пневмония. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в прокуратуре.

В субботу, 5 сентября, прокурор умер.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Напомним, на утро 5 сентября в Украине подтверждены 133 787 случаев заболевания COVID-19, из них 2811 летальных. За сутки зафиксировано 2836 новых случаев заражения.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter