СМИ сообщили о смерти прокурора Хмельницкой области от коронавируса
В субботу, 5 сентября, от коронавирусной инфекции скончался прокурор Хмельницкой области Олег Синишин.
Неделю назад чиновника с диагнозом COVID-19 поместили в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.
При поступлении его состояние медики оценивали как средней тяжести. У чиновника была повышенная температура и пневмония. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в прокуратуре.
В субботу, 5 сентября, прокурор умер.
Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.
Напомним, на утро 5 сентября в Украине подтверждены 133 787 случаев заболевания COVID-19, из них 2811 летальных. За сутки зафиксировано 2836 новых случаев заражения.74
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