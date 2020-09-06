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Украина

Еще лето: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

7:16 6 сентября 2020
осень

В ближайшие дни в Украине ожидается почти летняя, но дождливая погода.

В воскресенье, 6 сентября, дожди пройдут на Волыни, Львовщине, Ровенщине и в Крыму. Температура воздуха +22-+26 в западных регионах. На остальной части Украины — до +28, в Крыму +30.

В Киеве воскресенье будет сухим и теплым, до +26 +28 градусов.

В понедельник, 7 сентября, по прогнозу Укргидрометцентра, дожди ожидаются на западе страны, на остальной территории сухо и солнечно. Температура воздуха на западе от +18 до +27. На востоке и юге до +30.

О том, какая в этом году ожидается осень, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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