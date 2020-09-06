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Украина

В аэропорту Львова застряли иностранцы, приехавшие навестить родителей в Украине

12:38 6 сентября 2020
Аэропорт

В аэропорту Львова граждан США, Германии и Канады, которые приехали навестить родителей, не пропускают через границу, так как Госпогранслужба считает детьми лиц, не достигших 18 лет.

Одна из пассажирок Мария Ягла сообщила на своей странице в Facebook, что прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта.

«Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-гражданам Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет», — написала она.

По ее словам, пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

Следует отметить, что в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, «которые являются родителями или детьми гражданина Украины». Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.

Как писали «ФАКТЫ», в конце августа Кабмин решил закрыть границы для иностранцев в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине.

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