"Вагнергейт": нардеп опубликовал новые документы о провальной операции спецслужб

История с проваленной спецоперацией по поимке воевавших на Донбассе «вагнеровцев» продолжается оставаться в топ-повестке СМИ. Народный депутат от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, обнародовавший соответствующие документы, в Facebook показал протокол с именами «вагнеровцев», подписанный следователем СБУ, билеты на рейс Минск-Стамбул на 25 июля, которыми, кстати, наемники не воспользовались.

Арьев отмечает, что во многих обратных билетах пунктом назначения указана Москва.

Арьев считает, что посадить самолет в Киеве было возможно и объясняет это тем, что российские рейсы над Украиной не летают, а белорусский самолет летел прямо над Киевом. В случае необходимости, диспетчер может посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Нардеп пишет, что доказательств больше, чем достаточно и публикует на своей странице копии документов по делу «вагнеровцев».

Напомним, журналиста Юрия Бутусова, который много писал о спецоперации с «вагнеровцами», вызвали на допрос в Офис генпрокурора. Бутусова хотят заслушать как свидетеля.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк считает, что темы, касающиеся спецопераций украинских спецслужб, не должны обсуждаться публично. По его словам, дискуссия «несет смертельную опасность для сотрудников разведывательных органов и спецслужб, потому что любое неосторожное слово… сегодня может быть использовано нашим врагом».

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