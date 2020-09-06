Население расслабилось: инфекционист прогнозирует закрытие школ уже в конце сентября

Несмотря на то, что для украинских школ утвердили правила работы в период пандемии коронавируса, избежать вспышки среди учеников не удастся.

Такое мнение в интервью «Главкому» озвучил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин.

Эксперт напомнил, что дети являются одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и коронавируса. В ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек.

«Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября ребята пошли в школу, в конце сентября все школы закроются», — уточнил Александрин.

Инфекционист считает, что украинцы расслабились и не доверяют центральной власти.

Безответственное отношение к инфекции приводит к тому, что часто возникают коллективные вспышки COVID-19, когда с признаками ОРВИ человек приходит на работу, а через несколько дней получает лабораторное подтверждение Covid-19. В результате в коллективе появляются новые зараженные.

«Я не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября — начале ноября мы получим точно такую ​​ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его», — уточнил Александрин.

Напомним, на утро 6 сентября в Украине подтверждены 135 894 случая заболевания COVID-19, из них 2846 летальных, 62 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2107 новых случаев заражения.

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