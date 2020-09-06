Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

7 сентября погоду в Украине испортит атмосферный фронт. Жаркое начало сентября сменится прохладой. Сначала дожди и похолодание до 18−22 градусов придет в западные области. Там же ожидается сильный порывистый ветер. На остальной территории сохранится сухая антициклональная погода с дневными температурами до +30.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, на большей части страны похолодает 8 сентября. Ночью в Карпатах температура может упасть до +4−7 градусов. И только на юге и на востоке сохранятся летние +29.

В Киеве день 7 сентября будет жарким, до +30 градусов, но в ночь на 8 сентября атмосферный фронт собьет летний зной, днем ожидается не более +20−22.

Напомним, лето-2020 установило шесть температурных рекордов, а ночь на 1 сентября была самой теплой за последние 140 лет. Осенью жаркая погода вернется. Синоптики прогнозируют, что в период до ноября Украину ждет не одно, а сразу два бабьих лета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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