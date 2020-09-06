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Украина

Оккупанты сорвали перемирие, обстреляв бойцов ВСУ под Красногоровкой

15:59 6 сентября 2020
агс

Российские вооруженные формирования на Донбассе 6 сентября нарушили июльские договоренности о перемирии и обстреляли украинских бойцов под Красногоровкой. Один военнослужащий ВСУ ранен.

Как сообщило командование Объединенных сил, враг выпустил три очереди из автоматического станкового гранатомета. Целью было подразделение Объединенных сил в районе города Красногоровка Донецкой области. Один из украинских бойцов как раз тушил пожар на позиции и попал под обстрел. Раненому военному оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь.

Напомним, договоренности о перемирии были достигнуты 42 дня назад, в июле 2020 года. В начале сентября главарь «ДНР» Денис Пушилин дал понять, что в ближайшее время стоит ждать обострения на фронте и особенно в районе села Шумы. Украинская сторона созвала заседание переговорной группы по Донбассу.

Фото wikimedia.org

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