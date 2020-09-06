Грязь с трассы стекает прямо в реку: оккупанты продолжают планомерно уничтожать Крым (фото)

В Крыму оккупационная администрация жалуется на нехватку питьевой воды и одновременно уничтожает чудом уцелевшие реки. В сети показали, как река Бельбек в южной части полуострова превратилась в грязную лужу. В водный поток смыли мусор и грязь с новопостроенной трассы «Таврида».

Фото нынешнего состояния реки опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA. «Наплевали на Крым, крымчан, экологию и здравый смысл», — прокомментировала автор.

Напомним, ранее было объявлено, что жителям Симферополя могут начать подавать воду через день, а во дворах появятся специальные «нанобочки». Путин пообещал «дорешать» вопрос с водоснабжением.

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