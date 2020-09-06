27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Перемирия больше нет: на Донбассе при обстреле погиб украинский военный

21:20 6 сентября 2020
снайпер

На Донбассе вооруженные формирования РФ окончательно похоронили июльские договоренности о перемирии. 6 сентября вражеские силы обстреляли украинские позиции в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Был смертельно ранен военнослужащий ВСУ.

Как сообщило командование операции Объединенных сил, враг использовал стрелковое оружие. В ответ подразделения ООС также применили огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный отпор, потери оккупантов уточняются.

Напомним, ранее 6 сентября на Донбассе боевики устроили обстрел из гранатомета украинских позиций под Красногоровкой. До этого главарь «ДНР» Денис Пушилин намекал, что договоренности о перемирии более соблюдать не намерен, и пригрозил обострением на фронте.

Фото rarog.pro

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сборная Украины

Где смотреть онлайн Испания – Украина: расписание трансляций матча Лиги наций

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

дана яровая

Нас ждет своя украинская Италия. Повезет тем, кто выживет, — Дана Яровая о школе и коронавирусе

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер