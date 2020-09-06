Перемирия больше нет: на Донбассе при обстреле погиб украинский военный

На Донбассе вооруженные формирования РФ окончательно похоронили июльские договоренности о перемирии. 6 сентября вражеские силы обстреляли украинские позиции в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Был смертельно ранен военнослужащий ВСУ.

Как сообщило командование операции Объединенных сил, враг использовал стрелковое оружие. В ответ подразделения ООС также применили огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ достойный отпор, потери оккупантов уточняются.

Напомним, ранее 6 сентября на Донбассе боевики устроили обстрел из гранатомета украинских позиций под Красногоровкой. До этого главарь «ДНР» Денис Пушилин намекал, что договоренности о перемирии более соблюдать не намерен, и пригрозил обострением на фронте.

Фото rarog.pro

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