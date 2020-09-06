Скандальная «девушка с собачкой», не хотевшая эвакуации из Китая, закрутила роман с главой Госмиграции Украины
Уханьская «девушка с собачкой» Анастасия Зинченко, скандально прославившаяся при эвакуации украинцев из Китая, сейчас живет в Киеве и встречается с главой Госмиграции Максимом Соколюком. О своем романе пара сообщила в соцсетях.
Зинченко стала широко известной, когда отказалась эвакуироваться из Ухани без своей собачки Мишель. Девушку не смущал тот факт, что ей придется остаться с питомцем в эпицентре эпидемии коронавируса. Нынешний возлюбленный Анастасии рассказал, что именно с проблемной эвакуации и началось их знакомство, которое переросло в очень близкие отношения.
«Был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину… Выяснение вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение… Личная встреча в конце апреля, которая продолжила наше знакомство… Это любовь, и мы счастливы», — рассказал Соколюк в Facebook.
Глава Госмиграции уточнил, что на момент знакомства с Анастасией был женат, в апреле 2020 года подал на развод, а в августе снова стал свободен от брачных уз.
Анастасия Зинченко подтвердила, что их лавстори началась с нестандартного знакомства. «Я не могу объяснить, что это было, звезды иди стечение обстоятельств, судьба — но мы вместе и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой рассказываем нашим близким», — рассказывает она.
Напомним, в мае Зинченко сообщила, что ей после двухмесячных перипетий в Китае все-таки удалось вернуться с собачкой в родной Херсон.
Фото Максим Соколюк/Facebook698
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