Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обострения на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен.

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Facebook.

Воскресные обстрелы на Донбассе глава украинского ведомства назвал попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования.

«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о введении режима тишины, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Также Кулеба добавил, что украинская сторона инициировала срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — добавил Кулеба.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбассе российские боевики второй раз за сутки нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, а один был ранен.

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